1ª medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-23 é de CM

O atleta mourãoense João Carlos Porcegona conquistou nesta sexta-feira (16), a primeira medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-23, disputado em Cuiabá (MS). Ele participa na modalidade de lançamento do martelo e já está convocado para a seleção brasileira.

O campeonato vai até domingo (18) e Campo Mourão participa com 14 atletas e dois treinadores. A competição será a seletiva para o Campeonato Sul-Americano Sub 23 no final do mês em Cascavel.