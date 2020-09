Internet grátis será oferecida em cinco espaços públicos

O projeto para oferecer internet grátis à população terá início em cinco espaços públicos: Centro da Juventude, Paço Municipal, UPA, Casa do Empreendedor e Praça de Atendimento ao Contribuinte. O contrato com a empresa vencedora da licitação já está assinado e a instalação dos equipamentos está autorizada.

“Esperamos que no máximo em um mês já esteja disponível para utilização dos usuários que frequentarem esses espaços”, disse o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco. Segundo ele, esses locais será disponibilizado login para acesso ao sistema, que vai funcionar de forma independente do que já está instalado para atendimento nesses locais.

Facco lembra que paralelo a essa iniciativa existe o processo do Programa “Praças Digitais”, que busca parcerias com a iniciativa privada para oferecer internet grátis em praças ou outros espaços por meio de rede sem fio. O intuito é viabilizar o programa com a participação espontânea de pessoas físicas ou jurídicas, que tenham interesse em disponibilizar acesso gratuito à internet.

“A pessoa interessada deverá apresentar proposta por escrito indicando o logradouro escolhido e os projetos técnicos”, esclarece. Os investimentos do participante do Programa serão compensados com o direito de instalação de publicidade em placas indicativas do Programa e propaganda on-line na página de login do sistema.