Dia Mundial da Limpeza: Drive Thru Solidário, do Lions, superou expectativas

O balanço do drive thru solidário, realizado em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, pelo Lions e Leo Clubes de Campo Mourão, no sábado (19), superou as expectativas dos organizadores.

Segundo Thabata Karoliny Formicoli de Souza Freitas, representante do Lions e Leo Club perante ao movimento do Dia Mundial da Limpeza, a campanha contou com a participação de centenas de pessoas. “Durante o evento, 132 carros passaram pelo drive thru, fazendo doações”, agradeceu ela.

Cada pessoa que doou, recebeu uma mudinha de Crotalaria em agradecimento e em comemoração ao dia da Árvore (celebrado hoje). “Esta planta ajuda no combate à dengue, pois atrai libélulas, predadoras do mosquito Aedes Aegypti”, diz Thabata.

A população também teve a oportunidade de se desfazer de lixo eletrônico acumulado em casa. “Foram entregues mais de 14 carretinhas, lotadas de lixo eletrônico. Gostaria de agradecer a todos que colaboraram e, principalmente o trabalho dos nossos parceiros da IZA Ambiental, que fizeram a arrecadação das doações de lixo eletrônico”, declarou.

Por medida de segurança, as doações ficarão em quarentena, durante duas semanas. “Só depois vamos fazer o levantamento do valor das doações. O importante é que a campanha foi sensacional, superou todas nossas expectativas.”