Internautas podem ajudar a escolher selo dos 75 anos de Campo Mourão

Este ano Campo Mourão vai completar 75 anos de emancipação política no dia 10 de outubro. Para marcar a data a administração municipal vai lançar um selo comemorativo. A partir desta sexta-feira (6), três modelos de selo serão colocados na plataforma Colab para uma consulta pública, onde os internautas poderão votar e ajudar a escolher o oficial.

Os selos, criados por uma agência de publicidade, trazem elementos que identificam o município: a força do campo com a agricultura; o Parque do Lago identificado no selo pela concha acústica e o voo das andorinhas no fim de tarde sobre a cidade. “Essa é a terceira consulta pública que estamos fazendo pelo Colab, que é uma forma de estimular o cidadão a participar das decisões do poder público”, explica o coordenador geral de governo, Carlos Alberto Facco.

Além de consultas públicas, a plataforma Colab também oferece condições para que o cidadão possa informar sobre problemas de responsabilidade da prefeitura, assim como ao gestor de divulgar comunicados de utilidade pública, entre outras funcionalidades de suporte para uma gestão mais eficiente e inovadora.