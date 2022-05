Com aval de caseiro, ladrões levam grande quantidade de bebidas de Centro de Eventos

Pelo menos R$ 8 mil em bebidas foram furtadas de um Centro de Eventos em Campo Mourão, em uma ação que teve a participação do próprio caseiro do local. A Polícia Civil foi comunicada do crime na tarde dessa quinta-feira, 05, iniciou as investigações e prendeu três homens.

Assim que iniciaram as buscas, os investigadores suspeitaram do caseiro do local, e após entrevista na delegacia, ele confessou o delito, indicando às pessoas a quem havia repassado as bebidas furtadas.

Segundo ele, o autor do furto seria um usuário de entorpecentes, que já havia trocado os produtos do furto por cocaína. Os policiais mantiveram as diligências e localizaram dois homens com um veículo na avenida John Kennedy.

O carro estava carregado com bebidas oriundas do furto. A dupla admitiu ter comprado a mercadoria por valor bem abaixo do praticado no mercado. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos com os bens recuperados para a 16ª Subdivisão Policial.

Ainda durante as diligências foi localizado outro rapaz que teria recebido uma parte das bebidas em troca de cocaína. Na casa dele foram localizadas porções de cocaína e comprimidos de ecstasy, bem como balança de precisão e objetos para embalar entorpecentes.

Também foi apreendido um fardo de bebida furtado do centro de eventos. Ele recebeu voz de prisão por tráfico e receptação. Os três detidos residem na região do Lar Paraná e têm idades entre 20 e 35 anos.