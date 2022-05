Internautas escolheram andorinhas para o selo dos 75 anos de Campo Mourão

Este ano Campo Mourão vai completar 75 anos de emancipação política no dia 10 de outubro. Para marcar a data a administração municipal vai lançar um selo comemorativo. Três modelos de selo foram submetidos à votação dos internautas pela plataforma Colab durante um mês. O escolhido foi o que simboliza o voo das andorinhas no fim de tarde sobre a cidade, com 42 por cento.

Os outros dois modelos, que simbolizam a força do campo com a agricultura e o Parque do Lago com concha acústica ficaram empatados com 29 por cento dos votos dos internautas. Os selos foram criados por uma agência de publicidade com elementos que identificam o município.

Implantada há quase três meses (25 de fevereiro), a plataforma digital Colab já é utilizada por mais de 1.000 cidadãos mourãoenses como canal de interação com a administração municipal. Aproximar o cidadão do governo municipal através da tecnologia é a proposta da plataforma, dentro do projeto de governança “Cidade Inteligente”.

Outras consultas públicas realizadas via Colab foram a escolha de local e nome do parque para cães e sobre a segurança pública. Pela plataforma é possível ainda divulgar comunicados de utilidade pública, entre outras funcionalidades de suporte para uma gestão mais eficiente e inovadora na administração pública.