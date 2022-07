Integrado e Instituto Festival de Dança de Joinville lançam 3 cursos de pós-graduação em dança

O Centro Universitário Integrado acaba de fazer uma parceria com o Instituto Festival de Dança de Joinville. Dessa forma, a partir de outubro, as instituições vão disponibilizar três cursos de pós-graduação em dança, na modalidade de ensino à distância.

De um lado, uma instituição de ensino superior com sólida trajetória no ramo da educação, que há 20 anos oferece cursos de pós-graduação. De outro, a organização responsável pelo maior festival de dança do Brasil e reconhecido como o maior do gênero no mundo.

O resultado da parceria são os novos cursos de “Dança, Consciência e Diferença”, “Ensino da Dança” e “Produção e Gestão de Projetos Culturais” com foco em estudos do corpo, dança adaptada para populações especiais e consciência corporal no ensino da dança.

A duração dos cursos é de 12 meses, com grades entre 360 e 400 horas de aulas, há disciplinas comuns e outras específicas em cada área. As aulas devem começar em 17 de outubro deste ano.

APRENDIZADO NO SEU RITMO

Os estudantes farão as aulas em um ambiente online de aprendizagem do Centro Universitário Integrado, podendo escolher o melhor dia e horário para os estudos. Ainda terão o apoio de um tutor para acompanhar a jornada de aprendizado.

A certificação do curso, reconhecido pelo MEC, será emitida pela instituição de ensino. Toda a estrutura pedagógica, matriz curricular e carga horária foram definidas por meio desta parceria entre o Integrado e o Instituto Festival de Dança de Joinville.

“Queríamos encontrar um parceiro que tivesse o melhor do Brasil na área da dança. O Instituto Festival de Dança de Joinville é muito forte naquilo que se propõe, que é trazer a dança para a vida das pessoas e o Integrado tem a finalidade de transformar as pessoas por meio da educação. Por isso, temos a certeza de que essa união irá promover uma revolução na vida de quem deseja se especializar nessa arte”, explica Vanessa Nicola Dallabrida, encarregada da pós-graduação no Integrado.

“A parceria entre o Instituto Festival de Dança de Joinville e uma instituição de referência como o Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) é de grande importância para o mercado da dança no país. Ela possibilita oferecer aos profissionais da dança um conteúdo rico, com a chancela do Festival, e os mais modernos recursos de educação à distância, proporcionando qualificação e atualização profissional”, destaca Deivison Garcia, assistente executivo do Instituto Festival de Dança de Joinville.

INSCRIÇÕES PROMOCIONAIS

Os professores selecionados pela coordenação dos cursos são profissionais do segmento, que podem unir o conhecimento técnico com a parte prática.

Durante o Festival de Dança de Joinville – que acontece entre os dias 19 e 30 de julho, na cidade catarinense – haverá um espaço para a divulgação dos cursos de pós-graduação do Integrado. Neste período, as inscrições estão com valor promocional de R$ 99,90 para a primeira mensalidade e 40% de desconto nas demais.

Para a pós-graduação não é necessário fazer vestibular. Basta que o aluno tenha concluído a graduação – independente da área – para fazer a inscrição até o início das aulas, em um dos três cursos.

Curso: Dança, Consciência e Diferença

Carga horária: 360 horas

Disciplinas:

Estudos do corpo

O ser humano e a música

Metodologia da pesquisa

Práticas somáticas

Musicoterapia

Prevenção a lesões

Psicologia geral

Filosofia das diferenças

Dança adaptada para populações especiais

Curso: Produção e Gestão de Projetos Culturais

Carga horária: 360 horas

Disciplinas:

Estudos do corpo

O ser humano e a música

Metodologia da Pesquisa

Processos criativos da construção da cena

Estudos crítico-analíticos

Recursos tecnológicos e aspectos de sonorização

Fomento à cultura e técnicas de captação de recursos

Corpo e multimídia

Economia da dança: políticas e gestão cultural

Curso: Ensino da Dança

Carga horária: 400 horas

Disciplinas:

Estudos do corpo

O ser humano e a música

Metodologia da pesquisa

A consciência corporal no ensino da dança

Aplicabilidade do sistema Laban no ensino da dança

Psicologia da educação

Didática e práticas pedagógicas

Ensino de dança na educação formal

Discursos da dança contemporânea

Danças urbanas

Serviço

O que: Novos cursos EAD de pós-graduação em dança do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR)

Quando: Início das aulas em 17 de outubro

Onde: Plataforma online do Centro Universitário Integrado

Valor: Entre os dias 19 e 30 de julho as inscrições estarão com valor promocional de R$ 99,90 para a primeira mensalidade e 40% de desconto nas demais

Como se inscrever: Pelo site www.unidanca.com.br