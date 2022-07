Comunidades rurais receberam orientações sobre cuidados com a água

Nos meses de junho e julho a Vigilância Sanitária realizou reuniões em seis comunidades rurais do município e na Vila Guarujá para orientar sobre os cuidados com a água. Os encontros foram realizados no Km 128, Rio da Várzea, São Benedito, Alto Alegre e Barreiro das Frutas.

“Ao utilizar água de poços, rios, minas (que não são tratadas) é possível que não estejam em condições adequadas de consumo, exigindo, desta forma, procedimentos básicos para garantir sua qualidade”, explica a engenheira ambiental da Vigilância Sanitária, Jordana Dorca dos Santos.

Nas reuniões os participantes foram orientados sobre os cuidados necessários para o consumo da água de mina e poços artesianos, com o uso do hipoclorito de sódio utilizado para desinfecção da água e disponibilizado nas unidades básicas de saúde rurais. Também foi distribuído material impresso sobre os procedimentos de tratamento.