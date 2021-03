Vacinação para idosos acima de 80 anos a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (08), a vacinação contra Covid-19 vai atender idosos acima de 80 anos. A estrutura de atendimento foi montada na Casa da Cultura (ao lado do Teatro Municipal), das 9 às 16 horas. O espaço foi organizado conforme as normas de distanciamento recomendadas pelas autoridades sanitárias. Também haverá atendimento no sistema drive thru.

O novo lote de vacinas foi entregue pelo governo do Estado nesta sexta-feira (05). Para que o idoso seja vacinado, é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS. “Como sempre pedimos para que as pessoas evitem se aglomerar nas filas. Não é necessário ir todo mundo no mesmo horário, pois todos serão atendidos”, orienta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

2ª DOSE

Já os idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde que ainda não tomaram a segunda dose serão atendidos neste sábado (6 de março), na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 9 às 16 horas. Além de documento com foto e cartão SUS é necessário levar o comprovante da primeira dose.