Em jogo de viradas, CM/Futsal empata com Guarapuava pelo Paranaense

Com gols de Tom, Lé, Guilherme e Juninho, que marcou o seu primeiro logo na estreia, o Campo Mourão Futsal empatou em 4 a 4 com o Guarapuava na noite desta sexta-feira, 21, pelo Paranaense Série Ouro. O Carneirão saiu atrás no marcador, chegou a virar a partida ainda no primeiro tempo para 3 a 1, mas permitiu a reação do adversário que vencia por 4 a 3, até o empate mourãoense na última parte do confronto.

O resultado mantém Campo Mourão na terceira colocação do grupo A com 14 pontos, três atrás do segundo colocado que tem 17 pontos.

Na terça-feira, 25, o confronto será com o Carlos Barbosa/RS, pela Liga Nacional. Campo Mourão recebe o time gaúcho às 19h30 na Arena UTFPR, com expectativa de bom público e resultado positivo, na busca por uma vaga nos play-offs da competição brasileira.