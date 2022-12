“Inspira Conjove” teve a participação de lideranças

Nesta semana, a tradicional reunião do Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), que acontece toda manhã de quarta-feira, deu lugar a realização do inédito evento “Inspira Conjove”. O encontro teve três convidados especiais: Newton Leal (ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão – Acicam e do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam), Alcir Rodrigues (ex-presidente da Acicam) e Mariza Pante Ferreira (presidente do Observatório Social/Campo Mourão, secretaria do Codecam e ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas – SinConCam).

A importância do associativismo e seus resultados positivos foi o tema central da fala dos convidados aos cerca de 20 jovens empreendedores que participaram do evento. Nos testemunhos aos participantes também destacaram o que o envolvimento direto com o associativismo acrescentou em suas vidas e no que contribui no desenvolvimento profissional. Relataram ainda sobre o como iniciaram suas participações no associativismo e o aprendizado alcançado em termos de vivência com a participação nas entidades.

CONJOVE

Ligado a Acicam, o Conjove iniciou as atividades no dia 2 de setembro de 2015. “Representar, desenvolver e integrar os jovens empresários da região, auxiliando na formação de líderes éticos que atuem no desenvolvimento das empresas e da sociedade” é a missão estabelecida no seu planejamento estratégico. Uma das metas é o fomento ao fortalecimento do empreendedorismo jovem no Município.

A entidade ganhou nova dinâmica de atuação na gestão de Newton Leal à frente da Acicam. Atualmente, o Conjove é presidido por Kamila Walter Ghisso. Também compõem a diretoria: vice presidente – Gregório Kravchychyn; secretaria e tesouraria – Marcus Vinícius Laurani; Pasta de Relações Externas – Jéssica Introvini; Pasta de Integração e Bem Estar – Christopher Cionek; Pasta de Eventos – Bruna Grotti Ribeiro; Pasta de Comunicação – Roberta Matsuguma. Marcos Rinaldi foi o primeiro presidente do Conjove-Acicam.

As reuniões acontecem todas às quartas-feiras, a partir das 7h30, na sede da Acicam.