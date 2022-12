Campo Mourão terá 2º Encontro de Colecionadores no domingo

A Fundação Cultural de Campo Mourão promove no próximo domingo, dia 18 de dezembro, o 2º Encontro de Colecionadores. O evento será realizado no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, a partir das 8 horas. Poderão participar colecionadores de moedas, cédulas, discos, miniaturas, cartões telefônicos, cartões postais, chaveiros, medalhas, chaveiros e outros.

“O sucesso do primeiro encontro, realizado em novembro, motivou a Fundação Cultural a realizar o segundo encontro. Essa atividade nasceu da vontade dos colecionadores da nossa cidade à coordenação do Museu. A nossa expectativa que a ação possa atrair novamente o maior número possível de colecionadores, já que é um hobby que envolve a família”, explica Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.

Para Jair Elias, coordenador do Museu Municipal, o segundo encontro promoverá um espaço para confraternização entre os colecionadores e de interação com a cidade, sendo uma opção de lazer para o fim de semana do mourãoense.