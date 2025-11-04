Inscrições até quinta-feira para o Prêmio Campo Mourão Sustentável

Encerram-se nesta quinta-feira (6/11) as inscrições de projetos, iniciativas ou ações para concorrer na terceira edição do Prêmio Campo Mourão Sustentável, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). Podem participar pessoas físicas, empresas, organizações sociais, instituições de ensino e órgãos públicos.

O prêmio tem como objetivo reconhecer, divulgar e valorizar projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com impacto direto em Campo Mourão. Os vencedores de cada subcategoria receberão o troféu Campo Mourão Sustentável 2025.

No prêmio são contempladas as seguintes temáticas: Sustentabilidade Ambiental – ações voltadas à preservação do meio ambiente e biodiversidade; Igualdade Social – iniciativas que promovem inclusão, equidade e melhoria da qualidade de vida; Desenvolvimento Econômico Sustentável – projetos que estimulam negócios responsáveis, geração de emprego e inovação; Institucional – práticas que fortalecem a implementação dos ODS.

O regulamento completo está disponível em: https://drive.google.com/ drive/folders/1-kF- 1otoDJ0MIU5eRdk7B9VwgnQwZn1Q? usp=sharing. As inscrições de projeto devem ser feitas no seguinte endereço eletrônico: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSe6rkYjSc41dCqw54gugLxI v3gpBsfFtgHMcvvfeWimfVLBig/ viewform?usp=header. Mais Informações podem ser obtidas junto ao Codecam (Telefone: (44) 3518-8025 | WhatsApp: (44) 99126-6484; [email protected] ou pelo Instagram: @codecamconselh)

Os projetos, iniciativas e/ou ações inscritas devem estar em consonância com pelo menos um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ( ODS) da ONU, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Campo Mourão.