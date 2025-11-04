Acicam divulga calendário do comércio para novembro

No próximo sábado (dia 8), o comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial, com as empresas permanecendo abertas até às 17 horas. A Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) divulgaram no último final de semana, o calendário de funcionamento do comércio local neste mês de novembro.

O comércio não atenderá no terceiro sábado do mês (dia 15), feriado nacional comemorativo à Proclamação da República. Também não vai abrir no dia 20 (quinta-feira), feriado nacional em que se comemora o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra.

O calendário também estabelece que no dia 28 (última sexta-feira do mês), o comércio de Campo Mourão permanecerá aberto até às 22 horas. No dia seguinte (sábado – dia 29), o atendimento aos consumidores vai se estender até às 17 horas. Nos dois dias acontece a tradicional Black Friday. Trata-se de uma data comercial anual, marcada por grandes promoções e descontos em lojas físicas e online.

A tradição surgiu nos Estados Unidos após o feriado de Ação de Graças para incentivar as compras de Natal. No Brasil, começou a ser amplamente utilizada no varejo a partir de 2012. Com o tempo, o comércio abraçou a data, e hoje ela representa o início do período de compras de fim de ano.