Inscrições até dia 30 para curso de Auxiliar de Serviços Automotivos

Começou na semana passada e vai até a próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, o período de inscrição para o curso de Auxiliar de Serviços Automotivos, numa parceria entre o Centro de Iniciação Profissional (CIP) e o Senai. São 20 vagas disponíveis e o curso será realizado de 3 de outubro a 1º de dezembro.

Podem se inscrever pessoas entre 16 e 59 anos para o curso, que é gratuito e será realizado no período noturno (19 às 23 horas). A escolaridade mínima para participar é ensino fundamental incompleto. Interessados devem procurar o CIP (Rua Marfim nº 1028, fundos Ginásio JK – fone 3529 1436).

As aulas teóricas serão realizadas no SENAI (Parque Industrial) e as práticas na Oficina ThiagoCar (Rua Ricardo Zaleski, 121. Jd Zaleski- próximo Lanchonete Tio Patinhas).