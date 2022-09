Prazo para Inscrição ao Vestibular Unespar/2023 termina nesta semana

A Unespar oferece mais de 3 mil vagas pelo Vestibular e SiSU, para os campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I/Embap, Curitiba II/FAP, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, para ingresso no ano de 2023.

As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 100. A prova será aplicada no dia 6 de novembro, de forma presencial.

A novidade para este ano são as vagas para as primeiras turmas dos cursos de Direito em Apucarana e União da Vitória.