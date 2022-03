Uso de máscara deixa de ser obrigatório a partir desta quarta em Goioerê

Um decreto assinado pelo prefeito Betinho Lima e publicado nesta quarta-feira, tira a obrigatoriedade do uso de máscara pela população no município, como forma de prevenção à Covid-19.

De acordo com o decreto, leva-se em conta, a queda dos números de novos casos da doença na cidade, bem como segue medida que diversos municípios do Paraná já estão adotando. “Na verdade, o uso de mascaras é um dos pontos de maior discussão em todo país e esta obrigatoriedade já é praticamente desnecessária pelos números decrescentes apresentados nesta primeira quinzena de março”, diz o prefeito.

O decreto que flexibiliza o uso do acessório em Goioerê está valendo para todo o âmbito do município. Nesta terça-feira a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira discussão o projeto de lei que revoga a determinação de uso de máscaras no estado.

Goioerê está com 17 casos ativos de Covid-19, segundo os últimos boletins. Desde o início da pandemia acumula 6.179 casos, dos quais 6.076 estão curados, além de 86 mortes pela doença.

Com informações: Gazeta Regional