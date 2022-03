Inscrições abertas para a Corrida de Rua Fecam/Integrado

Estão abertas as inscrições para a 1ª etapa da Corrida de Rua 2022, organizada pela Fundação de Esportes (Fecam), com apoio do Centro Universitário Integrado. As inscrições vão até domingo (20) e corrida será realizada no dia 27 de março, no campus da Faculdade Integrado, com largada às 8 horas.

A inscrição não tem custo financeiro, mas a organização solicita que cada participante faça a doação de um litro de leite para retirar o kit. Serão dois percursos (2,5 km e 5 km). Para os atletas que optarem pelo percurso de 5 km, haverá premiação para os cinco primeiros colocados de cada gênero (feminino e masculino). Já para o percurso de 2,5 km haverá medalha de participação para todos.

O presidente da Fecam, Marcelo Lima, lembra que é obrigatório o uso de máscara para entrada permanência no local, bem como apresentação de esquema vacinal completo (duas doses no mínimo) ou um teste negativo realizado até 48 horas antes do evento (exame RT-PCR ou antígeno para detecção da COVID-19).

Uma novidade é o “Circuitinho”, para crianças até 12 anos, com inscrição no local. Haverá um profissional guiando a interação e os percursos de 300 metros, 500 metros e 1 km.

Links para inscrição:

2,5 km – https://eventos.grupointegrado.br/evento/percurso-25-km/6814

5 km – https://eventos.grupointegrado.br/evento/percurso-5-km/6815