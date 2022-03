Catedral realiza novena ao padroeiro São José

Padroeiro do município de Campo Mourão e da diocese, São José terá seu dia celebrado no próximo sábado (19), feriado municipal. A Catedral São José iniciou na semana passada a novena ao padroeiro, com celebrações diárias que só se encerram na próxima sexta-feira. No sábado, a missa solene será celebrada pelo bispo diocesano, dom Bruno Versari, às 9h.

Neste ano, a novena quer auxiliar a comunidade paroquial e todos os fiéis devotos de São José a bem se preparar para a celebração dos 80 anos de criação da Paróquia São José, Catedral da Diocese de Campo Mourão, que acontecerá no dia 8 de dezembro.

Segundo o pároco da Catedral, Jurandir Aguilar, a intenção é tornar a história da igreja mais viva na comunidade, afinal, a história da paróquia se mistura a história de muitas pessoas. “A cada dia estaremos trazendo presente, em nossa celebração, a vida e o ministério de todos os agentes de pastoral, leigos e ministros ordenados, que, ao longo destes anos, foram importantes na implantação e conservação da fé em Jesus Cristo, nesta realidade paroquial, sob a intercessão do padroeiro São José”, disse o padre ao site da diocese.

A novena acontece todos os dias, às 19 horas, com o tema central: “Com São José na vivência do Ano Paroquial – 80 anos da Paróquia São José de Campo Mourão”.