InovAtiva Brasil 2021 será lançado em Campo Mourão nesta quinta

Em evento on-line e exclusivo para Campo Mourão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sebrae e IDEA5 farão o lançamento do programa Inovativa Brasil nesta quinta-feira (25), às 17 horas. Trata-se do maior programa de aceleração de negócios do país, coordenado pelo Ministério da Economia e Sebrae.

Serão 400 vagas para todo país, e todo o programa é gratuito. O lançamento poderá ser acompanhado pelo link: http://bit.ly/inovativa2021. O programa é aberto para todos os empreendedores, e oferece mentorias de alto nível com investidores, empreendedores e executivos das maiores empresas do país.

“O Inovativa também oferece conexões diretamente com as maiores empresas de cada segmento além de aproximar os selecionados de uma rede estratégica de contatos dentro país”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Campo Mourão tem um histórico de ao menos sete projetos e startups que já passaram pelo programa. Em 2018 por exemplo, foram quatro projetos da cidade aprovados no programa. “Algumas dessas empresas são fundadas por jovens, e hoje decolaram”, enfatiza o secretário. Algumas delas como a Ponce Equipamentos, nascida na Fundação Educere, atualmente já passam dos R$ 4 milhões de faturamento ao ano.

Outra que passou pelo programa e vem se destacando no mercado é a Early Sec, startup fundada pelo então professor da UTFPR Campo Mourão, Wagner Monteverde. Surgiu a partir de um projeto de pesquisa na área de segurança da informação e oferece desde tecnologia baseada em inteligência artificial a consultorias, apostando atualmente no crescimento baseado na nova Lei Geral de Proteção de Dados.

“Essas ações voltadas a estimular o empreendedorismo inovador entre os jovens nos surpreenderam com resultados rápidos, desde que começamos em 2017, em parceria com as universidades, empresas e instituições. Apenas nos últimos três anos, essas startups já estão captando recursos de investidores públicos e privados, empregando estudantes com empregos de alta qualificação, são indústrias não-poluentes, e com grande potencial de crescimento”, completa Akira.