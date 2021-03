Lockdown total proíbe até circulação de carros à noite, em Mariluz

A Prefeitura de Mariluz publicou ontem um novo decreto, aderindo a orientações dadas pela Associação dos Municípios Entre Rios (Amerios), que estabelece lockdown total a partir desta quinta-feira, 25, até o próximo domingo, 28.

Em nota divulgada ontem, a Prefeitura justifica medida, declarando “solidariedade ao município de Umuarama”. Com isso, “comunica a suspensão temporária das atividades econômicas privadas a partir das zero hora desta quinta-feira, 25 de março, até a zero hora de segunda-feira, 29 de março”.

A medida mais drástica implica em todo o comércio fechado, com proibição de comercialização de bebidas alcoólicas e o consumo em vias públicas, além da circulação de veículos e pessoas entre 20h e 5h.

Informações: Goionews – O Bem Dito