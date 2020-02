“Fraternidade e Vida” é o tema da CF-2020

Começa nesta Quarta-Feira de Cinzas, dia 26, a Fraternidade 2020, que neste ano tem como tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10: 33-34).

Em defesa do combate à violência e à intolerância, tão presentes no cotidiano do País, a Campanha da Fraternidade 2020 incentiva todos os cidadãos a exercitar a empatia e desenvolver a capacidade de cuidar do próximo. É a temática proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para a Quaresma de 2020.

A Campanha da Fraternidade tem como objetivo geral despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas na família, na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de Deus. Mas a campanha tem também seus objetivos permanentes e os específicos.

Objetivos permanentes

– Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem comum;

– Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho;

– Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária (todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja).

Objetivos específicos

01 – Apresentar o sentido da vida proposta por Jesus nos Evangelhos;

02 – Despertar as famílias para a beleza do amor que gera continuamente vida nova;

03 – Preparar os cristãos e as comunidades para anunciarem a vida plena, a vida do Reino;

04 – Criar espaços nas comunidades para que todos se sintam parte da vida recebida no batismo e o dom do Espírito Santo na Crisma;

05 – Despertar os jovens para o dom e beleza da vida;

06 – Propor a ética como fundamento das relações sociais;

07 – Suscitar cristãos católicos comprometidos como testemunho concreto da fé