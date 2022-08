Iniciado mais um curso de Panificação no CIP

Teve início na tarde desta quarta-feira (17), no Centro de Iniciação Profissional (CIP), mais um Curso de Panificação, numa parceria entre o município de Campo Mourão, o Rotary, a Coamo Agroindustrial Cooperativa e o SENAI. Serão dois meses de duração, com atividades teóricas e práticas. Com o aprendizado, será possível aprender produzir pães, pães integrais e até mesmo outros produtos com utilização da farinha, como as pizzas.

A secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan, destaca mais uma oportunidade de geração de renda para as pessoas. “Sabemos da necessidade que as pessoas tem hoje em dia de entrar no mercado de trabalho. Por conta da pandemia foi necessário suspender esses cursos, mas retomamos agora com a participação de parceiros importantes para este aprendizado e inserção”, argumenta, ao lembrar que o CIP oferece oportunidades em várias áreas.

O prefeito Tauillo Tezelli também esteve presente na abertura e falou da importância da qualificação profissional. “Temos buscado essas parcerias que nos permitem oferecer oportunidades como essa. Esperamos que os participantes aproveitem bem essa chance”, ressaltou o prefeito.