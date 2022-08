Associação Mourãoense de Xadrez lança programa de Sócio Apoiador

A Associação Mourãoense de Xadrez (AMX), que nos últimos anos com o apoio municipal tem formado muitos enxadristas campeões, gerando repercussão Estadual e Nacional, lança o programa de Sócio Apoiador para que suas atividades possam ser expandidas.

Como sócio apoiador, é possível contribuir em duas frentes de atuação da AMX: A primeira é a dimensão social, a qual o xadrez é levado de forma gratuita para as crianças com aulas em diversos núcleos da cidade. A meta é encerrar esse ano com 400 crianças atendidas.

Por meio de muitos estudos está comprovado que ao praticar xadrez a criança desenvolve seu cognitivo de forma considerável, a memória, raciocínio, cálculo, criatividade, concentração e autocontrole. Com isso, a criança tem uma melhora no seu rendimento e escolar.

A segunda vantagem é a dimensão de rendimento, pela qual as crianças que se destacam nas aulas têm a oportunidade de passar para o rendimento, ganhando um treinamento de alto nível para representarem o município em diversas competições.

Entre tantos benefícios, o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação, pois atua no desenvolvimento motor e cognitivo de um indivíduo, ajuda a elevar a autoestima e a autoconfiança, melhorando a qualidade de vida. Age ainda na prevenção de doenças como ansiedade e depressão, além de incentivar a criação de laços de amizade.

O sócio apoiador contribui com R$ 35,00 mensais. Para contribuir e ser um sócio realize a contribuição mensal no PIX: CNPJ 20945562000115 (AMX). Envie o comprovante no Whatsapp 44997386341. Seu nome será divulgado junto com a prestação de contas.