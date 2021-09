Iniciado curso de auxiliar de mecânica industrial

Foi realizada na quinta-feira (16), a aula inaugural do curso de auxiliar de mecânica industrial, uma parceria do Centro de Iniciação Profissional (CIP) do município com o Senai. São 20 alunos de 17 a 60 anos que participaram do curso gratuito, com duração de 2 meses e meio.

O curso é presencial, com aulas práticas e teóricas, nos laboratórios do Senai, com carga horária de 160 horas. “É uma grande oportunidade para quem pretende ingressar no mercado de trabalho numa profissão que tem uma grande demanda”, ressalta a coordenadora do CIP, Marcileia Mingroni.

No curso os alunos vão aprender interpretar desenhos mecânicos, realizar operações de ajustagem, auxiliar no processo de manutenção de máquinas industriais, de acordo com normas técnicas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.