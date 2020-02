Agricultores recebem adubo fósforo por meio de parceria com Governo Estadual

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, entregou na manhã desta quinta-feira, 47 toneladas do “adubo fósforo” para 24 produtores rurais da Região da Microbacia do Rio do Campo, do Distrito de Piquirivaí e Comunidade Rural Alto Alegre. O produto foi adquirido por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Paraná (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento – SEAB). O mesmo programa que contemplou com o fósforo, já trouxe também para os produtores calcário e maquinário para adequação e conservação de curvas de nível.

O fósforo é um dos nutrientes mais importantes, mas na região é bem escasso. A parceria com o governo estadual foi de fundamental importância para que este produto fosse disponibilizado aos agricultores. “A melhoria na fertilidade é propiciada com a utilização do fósforo. Por nossa região ser essencialmente agrícola, dependemos que tudo corra bem na agricultura, e por isto é essencial que beneficiemos os nossos produtores”, explica Eber Romaczuk, Técnico Agrícola da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Campo Mourão.

GRANDE VALIA

Para os agricultores Celso Neitzke, do Alto Alegre; e João Batista Dias Pereira, do Distrito de Piquirivaí; que receberam o fósforo nesta quinta-feira, falaram da importância deste recebimento. “Este recebimento também envolveu nosso trabalho com a conservação dos solos e a preservação da reserva permanente, na Microbacia do Rio do Campo. A parceria com a Prefeitura, Emater, Governo Estadual, sem dúvida, foi fundamental para este benefício que estamos recebendo”, argumentou. João Batista Dias Pereira, do Alto Alegre, também falou sobre o benefício do fósforo para a lavoura. “É um nutriente importante, que favorece muito a fertilidade do solo”, completa.