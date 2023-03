Colecionador de medalhas, faixa preta de jiu-jitsu busca parceria para novas disputas

O atleta mourãoense faixa preta de jiu-jitsu, Daniel Ramos, tem se destacado nas principais competições que participa em nível nacional e até internacional, porém, para continuar viajando e competindo, ele busca novas parcerias.

“Estou em busca de novas parcerias, com a ideia de me ajudar nos custos para chegar até os eventos, contando que quase todos os campeonatos não premiam os atletas com dinheiro”, afirma ele.

Em contrapartida pelos patrocínios, o atleta diz que garante propaganda das empresas nas mídias e fazendo indicação. “O fato de ser professor há bastante tempo na cidade também me mantém envolvido com um grande público, de diversas faixas etária”, explica.

Ramos, da Academia Gracie Barra Campo Mourão, coleciona muitos títulos no jiu-jitsu. Foi vice-campeão mundial; campeão Brasileiro, várias vezes; campeão AJP, campeão Opens IBJJF e campeão Paranaense, em todas essas competições por diversas vezes.

Ainda no primeiro semestre desse ano, Ramos tem uma vasta programação de competições pela frente, como campeonato Brasileiro CBJJ, na cidade de Barueri (SP), no dia 7 de maio; Floripa fall International, em Florianópolis, nos dias 20 e 21 de maio; Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 9 de junho.

Atualmente, o atleta conta com os seguintes patrocinadores: Dr. Pneumologista Bianca Galinari; Elo Clínica de Vacinas; Dr. Helielton Gomes; Dr, Elio Salvador Filho; Laboratório São Gabriel; Farmácia de Manipulação Fórmula Ação; Expresso Nordeste; Marujo Sport; Advocacia Cruz; Prátika Vistoria Veicular; Uchoa Dojo; Academia Clini Sport; Preparador físico Ulisses Sanches; nutricionista Suelen Martinhago.