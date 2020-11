Iniciada ambientação de praças para o Natal em Campo Mourão

A Associação Sou Arte deu início neste final de semana aos trabalhos de instalação da ambientação natalina na praça São José para o desenvolvimento do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”. Ao longo das duas próximas semanas, os trabalhos serão intensificados para o início da programação cultural comemorativa do Natal no dia 29 de novembro.

Na praça central da cidade, os trabalhos foram iniciados com a instalação de uma árvore de Natal e da estrutura do presépio suspenso. Também foi iniciada a instalação da iluminação natalina. A programação preparada pela Associação Sou Arte – que aguarda aprovação pela Secretaria Nacional da Cultura – prevê a ambientação natalina também das praças Alvorada (jardim Lar Paraná) e do Japão (jardim Tropical).

O projeto prevê ainda a execução de serviços de ambientação natalina em trechos das avenidas Capitão Índio Bandeira, Irmãos Pereira e Manoel Mendes de Camargo, que serão percorridos pelas carreatas. Túnel de Luzes deverá ser instalado na rua Brasil (entre as avenida Irmãos Pereira e Capitão Índio Bandeira).

Uma vez mais, o projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” será desenvolvido pela Associação Sou Arte através da captação de recursos junto a empresas, através da Lei Federal de Cultura. Já está confirmado o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e A.J. Rorato. A prefeitura de Campo Mourão e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) apoiam o projeto.