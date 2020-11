Confira os prefeitos eleitos na região da Comcam

Encerrada a eleição neste domingo, a região da Comcam conheceu os seus 25 representantes para a próxima legislatura a partir de 1º de janeiro de 2021. Com cinco candidatos, Peabiru foi o município com maior número de concorrentes na prefeitura. Por outro lado, nas cidades de Juranda e Moreira Sales, os eleitores não tiveram uma segunda opção de voto. Os atuais prefeitos não tiveram adversários na eleição e estão reeleitos. Já em Quinta do Sol, tensão até o final da apuração, quando o candidato Leonardo Romero (PSD) saiu vencedor com apenas um voto de diferença para seu adversário, Jilvan Ribeiro (Cidadania): 1.703 contra 1.702. Em Barbosa Ferraz também o atual prefeito Edenilson Miliossi venceu apertado, por apenas 15 votos a candidata Marinalva de Carvalho: 2594 x 2579.

Confira como ficou a eleição na Comcam

ALTAMIRA DO PARANÁ

José Etevaldo de Oliveira – Branco (PT) – 1.695

Tassio Rodrigo Stefano – Tassinho (DEM) – 1.128

ARARUNA

Leandro da Farmácia (Cidadania) – 5.777

Davi Fávaro (PL) – 2.860

BARBOSA FERRAZ

Edenilson Miliossi (Cidadania) – 2.594

Marinalva Carvalho (PL) – 2.579

Prof. Luciano (PP) – 1.293

BOA ESPERANÇA

Joel Buscariol (MDB) – 2.191

Zé do Caixão (PSB) – 1.020

.

CAMPINA DA LAGOA

Milton Luiz Alves (PSC) – 6.295

Márcio Mineiro (Republicanos) – 2.212

Prof. Murilo (Cidadania) – 787

CAMPO MOURÃO

Tauillo Tezelli (Cidadania) – 25.740

Rodrigo Salvadori (PP) – 20.285

Nivalda Sguissardi (PT) – 2.064

.

CORUMBATAÍ DO SUL

Alexandre Donato (PSD) – 2.049

Osney Picanço (MDB) – 645

José Antonio Cafissi – Passarinho (PSDB) – 236

ENGENHEIRO BELTRÃO

Adalmir Garbim Jr (PSL) – 3.830

Rogério Rigueti (MDB) – 3.209

Seila Lima (PP) – 1.023

Wanderley Cosmo (Podemos) – 31

FAROL

Oclécio Menezes (Podemos) – 1.048

João Paçoca (PSDB) – 740

Irineu Garcia (PSD) – 469

FÊNIX

Neno Molina (PSD) – 2.117

Júnior Molina (PL) – 1.239

GOIOERÊ

Betinho Lima (PSD) – 7.055

Brito da Saúde (DEM) – 4.486

Pedro Coelho (Cidadania) – 4.466

Paulo Novaes (PDT) – 336

IRETAMA

Same Saab (PSD) – 3.251

Giuli Pivovar (MDB) – 1.967

Wilson Bratac (PP) – 822

JANIÓPOLIS

Ismael Dezanoski (PSD) – 2.591

Almir Barros (Cidadania) – 1.273

JURANDA

Leila Amadei (PSD) – 3.446

LUIZIANA

Wilson Tureck (PSD) – 2.098

Pedro Paulo Faria (Cidadania) – 1.413

Prof. Deodato (MDB) – 994

MAMBORÊ

Ricardo Radomski (PSD) – 3.611

Nei Calori (Cidadania) – 3.170

Jairo Arruda (PDT) – 1.694

MOREIRA SALES

Rafael Bolacha (MDB) – 6.225

NOVA CANTU

Airton Agnolin (PDT) – 2.532

José Carlos Gomes (DEM) – 2.381

PEABIRU

Júlio Frare (PL) – 5.567

Claudecir Xeleléu (PSD) – 1.146

Wilson Carvalho (PP) – 522

Jean Francesco (PCdoB) – 128

Daniel da Rádio (PSB) – 56

QUARTO CENTENÁRIO

Akio Abe (PSD) – 1.179

Neguinho do Açougue (PSDB) – 979

Macarrão (Cidadania) – 634

Prof. Ricardo (PMN) – 172

QUINTA DO SOL

Leonardo Romero (PSD) – 1.703

Jilvan Ribeiro (Cidadania) – 1.702

RANCHO ALEGRE DO OESTE

Aristeu Ceniz (PSDB) – 1.304

Angela Fiorotto (PSB) – 752

RONCADOR

Vivaldo Lessa (DEM) – 3.261

Joãozinho Gluchak (PSC) – 3.138

Vilma Marteli (PT) – 334

TERRA BOA

Edmilson Moura (PSD) – 6.073

Zé Maria (PDT) – 3.842

UBIRATÃ

Fábio D”Alécio (Cidadania) – 8.221

Haroldo Nascimento (PSD) – 6.726