Souza Dedetização: qualidade, segurança e confiança no controle de pragas

Em menos de três anos de atuação, a Souza Dedetização já se consolidou em Campo Mourão e região como uma empresa referência no controle e manejo de pragas urbanas. Fundada por José Carlos de Souza, 50 anos, o negócio nasceu do desejo de empreender em um segmento que une saúde pública, segurança e bem-estar.

Com uma equipe enxuta de três colaboradores, a empresa atua com soluções completas em dedetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d’água, tendo como carro-chefe os serviços voltados para empresas.

“Mais do que eliminar pragas, nosso compromisso é oferecer tranquilidade e qualidade de vida para clientes residenciais, comerciais e industriais. Utilizamos os melhores produtos e métodos, sempre com foco na segurança e na eficiência”, afirma José Carlos.

Desafios e diferenciais

Assim como em muitos setores, a Souza Dedetização enfrenta forte concorrência, especialmente de prestadores que oferecem valores abaixo do mercado, mas sem a mesma qualidade e segurança. “Nosso diferencial é prezar sempre pelo atendimento humanizado e pelo uso de produtos de alta performance, garantindo resultados duradouros”, destaca o proprietário.

Outro desafio é a sazonalidade: nos meses de inverno, a procura pelos serviços diminui devido à redução natural das pragas. Ainda assim, a empresa mantém o compromisso de estar sempre pronta para atender seus clientes com agilidade.

Olhando para o futuro

Para 2025 e 2026, a Souza Dedetização projeta ampliar sua atuação e reforçar a presença digital, alcançando ainda mais empresas e famílias que buscam soluções seguras e eficazes contra pragas urbanas.

Com foco na qualidade, atendimento personalizado e compromisso com a saúde da sociedade, a Souza Dedetização segue firme em sua missão de proteger ambientes e proporcionar mais segurança no dia a dia dos clientes.

📍 Endereço: Rua Ney Braga, 464 – Jardim Residencial Maria Clara – Campo Mourão/PR

📞 Telefone: (44) 99888-2221

✉ E-mail: [email protected]

📱 Instagram/Facebook: @dedetizacaosouza

