Mamborê realiza a 19ª Festa da Leitoa Mateira neste domingo

A 19ª Festa da Leitoa Mateira, prato típico do município de Mamborê, será realizada neste domingo, 31. O almoço será servido no Parque de Exposições, das 11h30 às 14h.

Os convites dão direito a um kit com prato padronizado do evento e talheres. Para adultos, o valor é de R$ 100,00; crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 50,00 (sem direito ao kit de prato e talheres).

Após o almoço, haverá show com a dupla Pedro Sanchez & Thiago. A Leitoa Mateira, assada em forno com temperos especiais, é considerada patrimônio gastronômico de Mamborê e atrai visitantes de diversas regiões do Paraná.

O prefeito Sebastião Martinez destacou a importância do evento: “A Leitoa Mateira é muito mais do que um prato típico; ela representa a nossa cultura. É, sem dúvida, um dos principais pratos típicos do Paraná”, afirmou.

A festa também marca o início das comemorações do 65º aniversário do município, com a realização da 39ª EXPOMAM, de 6 a 10 de setembro. O aniversário de 65 anos de Mamborê é comemorado no dia 10 de setembro.