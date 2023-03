Lua Clara Moda Evangélica: looks que vão do requintado ao inovador

Em 2020, quando a comerciante Noeli Galvão Nascimento adquiriu a loja Lua Clara Moda Evangélica, a empresa já existia desde 2018 com outra proprietária. Coube à Noeli ampliar o estoque em quantidade, exclusividade e variedade. De fato, os itens da loja compreendem desde o tamanho PP até a moda Plus Size.

Acontece que aquele momento, como todos sabem, coincide com o fechamento do comércio por conta da pandemia. Foram tempos difíceis. Muita gente não retornou às atividades, quando o comércio, aos poucos, reabriu. “Eu comprei a loja em janeiro, quando foi em março, fechou tudo”, lembra Noeli.

Apesar da dificuldade, a Lua Clara sobreviveu. E isso provavelmente se deva ao dinamismo na hora da compra das mercadorias, seguido pelo consequente preço justo e o bom atendimento.

Quando atuava na área de estética, a lojista também vendia roupas para as clientes. Cinco anos antes de abrir a empresa, ela já pensava em estar no comércio em tempo integral. Mas foi em 2020 que “tirou o sonho do papel”. Quando a proposta da loja surgiu, ela já esperava a oportunidade.

Disposta e obstinada, de 2007 a 2012, Noeli morou na Inglaterra e trabalhou em diversas áreas. Nessa época, ela sonhava em trabalhar com estética – área em que se formou quando retornou ao Brasil – mas a oportunidade “falou mais alto”. Para ela, que é evangélica, é certo “que Deus foi direcionando para o comércio”.

Questionada sobre o que mais vende na loja, ela aponta para os vestidos. “Vendo bem os vestidos e saia jeans num comprimento adequado para o estilo evangélico. Mas vendo também blusinhas (a partir de R$ 39,00), vários tipos de saia, enfim, toda moda mais ‘modesta’”, enfatiza.

Entre os desafios do negócio, ela lembra que é preciso saber comprar, pois é necessário atender a todas as faixas de idade. “É preciso atender às senhoras, com algo mais clássico, mas não posso deixar de ter algo mais inovador, para a mulher que quer algo comportado e ao mesmo tempo moderno”, diferencia.

Noeli comemora a pouca concorrência e “surfa na onda” de uma parcela pouco cobiçada por outros comerciantes. Contudo, para ela, a exclusividade requer uma atitude adequada à sua missão: “Queremos ajudar às mulheres a se vestirem bem, mas como uma mulher evangélica da atualidade quer ser: discreta, mas com muito bom gosto”.

Os homens também são bem-vindos à loja. Encontrarão algumas coisas do vestuário masculino, mas preferencialmente terão ali uma boa oportunidade para presentearem suas esposas. “Sempre vêm homens com suas esposas, porque eles gostam de ver o que elas querem comprar. Tem uns que passam, olham, tiram foto e depois trazem a esposa para comprar”, observa.

Tanto para eles, quanto para elas, a Lua Clara tem ainda uma sala VIP com café e água. Este ano, os novos investimentos devem ser numa nova fachada e ainda mais estoque. “Nossa meta é buscar mais fornecedores para garantir mais variedade de modelos e tamanhos. Queremos lotar a loja mesmo”, aposta. A loja aceita o Bonuscred, os demais cartões, e conta com condições especiais.

Lua Clara Moda Evangélica

Rua São Paulo, 1172 – Centro

Campo Mourão (Em frente ao Banco Itaú)

Celular da Loja: 99734-4672

Celular particular: 99855-7023

E-mail: [email protected]

Instagram: @lua.clara_modaevangelica

Facebook: Lua Clara Moda Evangélica