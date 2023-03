Carro furtado de Ricardo Borges é recuperado

Foi localizado na tarde desta sexta-feira, o veículo Del Rey pertencente ao apresentador de televisão, Ricardo Borges. O veículo havia sido furtado do pátio de um lava-jato, localizado na rua Brasil, em frente à prefeitura, no centro de Campo Mourão, na manhã de hoje.

Borges disse que deixou o carro no local para ser lavado e depois ser vendido. No entanto, enquanto permanecia no pátio do lava-jato, acabou sendo furtado sem que ninguém percebesse

No final da tarde, o Del Rey foi localizado abandonado próximo a uma área de mata, na Vila Guarujá. “Obrigado a todos que divulgaram e compartilharam. Nada foi levado do meu carro”, disse Borges.