Hecon Consórcios: materializando seus sonhos e oportunizando seus lucros

Inaugurada em 2019, a Hecon Consórcios é exemplo de empenho e superação. Sob a direção de Heraldo Luiz Marcondes e Gislaine Farias da Silva Marcondes, a empresa tem dois estagiários e inúmeros parceiros. Na Hecon é possível obter um consórcio para planejar uma compra (de imóveis, carros, motos e até procedimentos estéticos) sem juros, investir em vários grupos para ganhar na revenda de cartas contempladas ou ter a facilidade que o financiamento e a carta contemplada proporcionam na aquisição imediata do veículo desejado.

Hoje, a Hecon está localizada na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 1393 (Centro – Fundos do Colégio Marechal Rondon). A Hecon Consórcios também pode te atender pelos telefones: 3810-0474; 99139-1718; 99117-7454 ou pelo e-mail: [email protected]. A loja nasceu do desejo dos empresários de se dedicarem mais ao consórcio, após trabalharem por 10 anos na concessionária mourãoense da Volkswagen.

Ao ganharem a representação da administradora Rede Oeste, de Pato Branco, (empresa do Grupo Meimberg) eles associaram o antigo sonho, à experiência que tinham. Com 15 anos de bagagem em vendas, eles revelam que “para definir o tipo de consórcio mais apropriado para um cliente, é preciso prestar uma boa consultoria, com o levantamento das necessidades que ele tem e uma análise dos seus recursos para apontar o melhor negócio para ele e um grupo que se encaixe no seu perfil”.

A Hecon Consórcios é referência para quem busca uma contemplação rápida e possui algum recurso, mas também alcança um número significativo e resultados excelentes no perfil de clientes investidores. “Cada pessoa tem seu perfil único, e muitas vezes exclusivo, com interesse diferente nos produtos que trabalhamos. Cada pessoa tem seu momento e sua necessidade quando nos procura.”, explica Heraldo.

Para os clientes que têm pressa, Heraldo e Gislaine apontam, principalmente, duas saídas: o financiamento e a carta contemplada. Um negócio à parte, que o próprio mercado de consórcios proporciona. “Em muitas ocasiões levamos para cada interessado as melhores simulações para financiamentos e também a comparação para a aquisição de uma carta contemplada, que mesmo com ágio, ainda tem uma taxa, muitas vezes, menor que o financiamento”, pondera.

Apesar da suposta dificuldade em se vender consórcios, Heraldo analisa que não há por que ter medo desse mercado. “O maior desafio é conhecer realmente o que é consórcio e como funciona cada administradora, suas particularidades, benefícios, burocracias, e mostrar ao cliente de forma transparente como funciona e quais as suas vantagens”, explica.

E como essa busca é uma expectativa já superada pela Hecon Consórcios, eles estão de portas abertas para ensinar a quem se interesse pelo ramo. “Confiamos e acreditamos muito no processo e na forma como o mundo “funciona” hoje, com parcerias e o real valor do ser humano. Do quanto é importante e realizador ter pessoas que queiram viver, crescer, realizar e não apenas queiram sobreviver. Pessoas que se desafiam a aprender, a ganhar, a realizar e que, principalmente, valorizem suas conquistas.”, enumera Heraldo.

Com essa visão que ele e Gislaine tiveram para construir a reputação da Hecon Consórcios, sim, eles ainda buscam novos clientes e, para estes, eles garantem: “Nossa maior missão é honrar cada pessoa e família com honestidade, comprometimento e justiça nas negociações, valorizando a confiança e a oportunidade de podermos trabalhar e participar da projeção e realização de cada pessoa que vem a nós pela graça de Deus para nos abençoar e nos honrar a realizar nosso trabalho”, concluem.