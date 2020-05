Informações urgentes sobre cestas básica, solicita o OSB/CM

O Observatório Social do Brasil (OSB) – Campo Mourão protocolou requerimento na prefeitura para que a Secretaria da Ação Social do Município preste – em regime de urgência – uma série de informações sobre a distribuição de cestas básicas realizada neste período de pandemia de Covid-19. Como é realizado o cadastramento e quais os critérios adotados para a seleção das famílias beneficiadas foram alguns dos questionamentos que a entidade apresentou a secretária Márcia Calderan de Moraes, da Ação Social.

No ofício assinado por Carolina Sequinel, presidente do OSB/Campo Mourão, também é indagado à administração municipal se foi realizada a compra de cestas básicas e se existem cestas básicas em estoque. No caso de compra, a entidade quer saber a origem dos recursos utilizados. A prefeitura terá ainda de esclarecer se é feita alguma distinção na distribuição de alimentos para as famílias que possuem crianças dependentes da merenda escolar.

Outros questionamentos apresentados pelo OSB/Campo Mourão: Foi realizada ampla divulgação à população sobre o direito de se cadastrar para retirada de cestas básicas? Está havendo transparência nas informações sobre o controle de entrada e saída de alimentos/cestas básicas? Relatório detalhado do recebimento e entrega de cestas básicas foi solicitado ao órgão municipal.

A Rede de Supermercados Muffato doou recentemente 1.000 cestas básicas ao Município e o OSB quer saber se já foram distribuídas. Em caso positivo, a prefeitura deverá fornecer relatório detalhado sobre os beneficiados.

CONTROLE SOCIAL

O Observatório Social do Brasil, entidade de utilidade pública, sem fins econômicos e sem vinculação político-partidária, tem sua atuação pautada no controle social, a fim de garantir a qualidade na aplicação dos recursos públicos.