Clínica de Nutrição do Integrado chega à marca de 3000 pacientes atendidos

A Clínica de Nutrição do Centro Universitário, inaugurada em 2012, alcançou a marca de 3000 pacientes atendidos. Os atendimentos são realizados pelos acadêmicos do último semestre letivo do Curso de Graduação em Nutrição e todos os trabalhos são supervisionados por uma nutricionista responsável- técnica e por docentes do curso.

O projeto atende, de forma gratuita, a população de Campo Mourão e da região da Comcam. O objetivo é indicar, por meio de uma avaliação nutricional, uma alimentação saudável e adequada para o tipo de problema de saúde apresentado pelo paciente.

Para a professora responsável pela clínica de nutrição, Pâmela Nasser, o número de atendimentos reflete o comprometimento dos envolvidos no projeto. “Esse número é surpreendente, são 3000 vidas que tiveram a oportunidade de melhorar seu estado de saúde através da Nutrição. E para nós professores e estagiários, é uma forma de levar a ciência de forma humanizada, atendendo todas as condições do nosso paciente, contribuindo para a prática profissional ética e responsável”, avalia a professora.

Os pacientes são encaminhados à clínica pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pela Farmácia Comunitária de Campo Mourão. Na primeira consulta é feito o levantamento de dados como os hábitos e preferências alimentares do paciente, por exemplo, e realizadas pequenas correções dos aspectos negativos. No primeiro retorno o paciente recebe um cardápio individualizado e as orientações nutricionais voltadas ao seu objetivo. Já no segundo retorno é avaliada a efetividade do cardápio para o cumprimento dos objetivos do tratamento.

Na clínica, além de uma estrutura moderna, os pacientes encontram exames de ponta como a Bioimpedância Bioelétrica Tetrapolar, que mede a composição corporal por meio de uma corrente elétrica suave e indolor.

Segundo o professor e coordenador do curso de Nutrição do Integrado, Renato Castro da Silva, a gratuidade é uma grande aliada da população, uma vez que na rede particular uma consulta custa, em média, R$140. “A gratuidade facilita o acesso às consultas de nutrição e ao tratamento de vários problemas de saúde e situações fisiológicas especiais (gestantes, puérperas, crianças, idosos e atletas). A clínica também contribui com a garantia da segurança alimentar e nutricional de Campo Mourão e toda região da Comcam”, conta o coordenador.