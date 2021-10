Infiltração de Água no Solo é avaliada no Colégio Agrícola de Campo Mourão

Com o objetivo de conhecer a condição física do solo, foi realizado no Colégio Agrícola de Campo Mourão uma avaliação da capacidade de infiltração de água, um atributo que reflete as condições favoráveis ou não para o desenvolvimento das lavouras com boas produtividades.

O trabalho foi executado por uma equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Paraná, junto com alunos e professores desta unidade de ensino.

Para tanto foi utilizado um simulador de chuva desenvolvido pela Universidade de Cornell, dos Estados Unidos, aperfeiçoado no IDR-Paraná e utilizado também pela Embrapa.

Aliás, o protocolo técnico foi desenvolvido numa parceria entre a Embrapa, IDR-Paraná e Itaipu, sendo esta patrocinadora desta ação, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná – Seab.

Este simulador, conhecido também como infiltrometro, mede a velocidade com que a água infiltra no perfil do solo, até que este se apresente encharcado. A partir deste ponto obtém-se a Taxa de Infiltração Estável, medida esta que reflete a capacidade que este solo tem em armazenar água. Qualquer chuva além desta medida resultará no escorrimento superficial, com consequente ocorrência de erosão e perda de solo e nutrientes.

Alunos e professores executaram com atenção e interesse esta medição, sob a supervisão dos técnicos do IDR-Paraná. O resultado da avaliação em 4 pontos diferentes resultou numa Taxa de Infiltração Estável média de 55 mm/hora.

Quanto maior este número, melhor o solo estará protegido da erosão e melhor a condição física para o desenvolvimento e aprofundamento das raízes.

Isto pode significar a diferença de produtividade em um ano com poucas chuvas e ocorrência de veranicos, garantindo ao produtor produtividades relativamente boas. O Protocolo Manejo e Conservação de Solo e Água prevê a avaliação em 80 propriedades nas Bacias do Rio Piquiri e Ivai, sendo no mínimo 10 na região de Campo Mourão.

A metodologia utilizada é de Unidades de Referência que serão acompanhadas durante 3 safras, permitindo após este período a comparação de diferentes sistemas de produção, mais ou menoseficientes na construção de uma boa fertilidade física do solo.

Fonte: IDR-Paraná