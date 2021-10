Usina Sabarálcool é arrematada em leilão por mais de R$ 19 milhões

Desativada desde meados de 2016, a Sabarálcool – usina de álcool em Engenheiro Beltrão -, foi arrematada em leilão no mês passado pelo valor de R$ 19,5 milhões.

Com isso, a empresa poderá ser reativada novamente no segundo semestre de 2022. Mas, segundo informações, há grandes chances da fabricação de álcool não ser mais oriunda da cana de açúcar, como no passado, mas a partir do milho.

A expectativa é que a Sabarálcool retome as atividades no município, voltando a gerar empregos e fisco municipal, o que poderia aumentar a arrecadação do município.

A Usina Sábarálcool, de Engenheiro Beltrão, foi criada em 1º de outubro de 1982, mas entrou em funcionamento apenas em junho de 1985.

INCENTIVO

O prefeito de Engenheiro Beltrão, Júnior Garbim, comemorou a negociação e espera que a nova usina gere muitos empregos no município.

Ele citou que, brevemente, estará em contato com os novos proprietários, colocando-se à disposição da empresa para incentiva- lá no início de suas atividades.

Fonte: Enfoque Regional