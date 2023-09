Pesquisa vai identificar intenção de compras para o Dia das Crianças

Com o objetivo de identificar a intenção de compras dos consumidores para o Dia das Crianças de 2023, a Câmara de Atração de Investimentos do CODECAM em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Grupo Integrado, Unespar e Acicam estão promovendo uma pesquisa por meio de um questionário eletrônico que ficará disponível até dia 29 de setembro.

Quem participa concorre a um vale compras de R$ 100,00. O sorteio será realizado no dia 10 de outubro, aniversário de Campo Mourão e antevéspera do Dia da Criança.

Mesmo quem não pretenda comprar nada neste Dia das Crianças, poderá responder, pois foram adicionadas opções a respeito do não interesse de compras.

Para a Secretária Executiva do CODECAM Jackelline Favro, a pesquisa busca apresentar a percepção dos consumidores em relação às intenções de compras para o Dia das Crianças e os resultados trarão insites importantes que irão auxiliar os empresários a se prepararem para esta data que é bastante importante para o comércio.

Acesse a Pesquisa pelo Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0usoj38aoGXsat6BPtHwSkpdqaX3UjcA2NhESwWw0tDb7w/viewform