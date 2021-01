Infarto mata ex-vereador José Carlos Teodoro de Oliveira

O ex-vereador mourãoense José Carlos Teodoro de Oliveira, 67 anos, morreu vítima de um infarto no final da tarde nesta quarta-feira. Ele estava em casa, no centro de Campo Mourão no momento que passou mal.

A equipe do Samu chegou rápido ao local, mas não conseguiu reanimá-lo. Carlinhos Teodoro, como era mais conhecido, pertencia a família tradicional e pioneira de Campo Mourão.

Era filho do ex-prefeito Joaquim Teodoro de Oliveira (in memorian), e sempre participou da vida política, cultural e esportiva da cidade. Foi vereador na gestão 1989/1999, sendo presidente do Legislativo no primeiro ano de seu mandato.

Ele ainda foi chefe da 8ª Ciretran, presidente da Codusa e secretário de Obras do município na gestão do ex-prefeito Nelson Tureck. Divorciado, deixa um filho.