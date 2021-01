Manobra irregular provoca acidente com tombamento; ele havia bebido

Mais um acidente terminou com um dos automóveis tombando, em Campo Mourão. A colisão ocorreu na avenida Miguel Luiz Pereira, cruzamento com a avenida Irmãos Pereira, por volta das 16h40 desta quarta-feira.

A batida envolveu um Ford Fiesta e um GM/Astra, ambos com placas de Campo Mourão. De acordo com as informações, os dois veículos trafegavam pela Miguel Luiz Pereira, mas em sentido contrário. O Fiesta, dirigido por um homem de 58 anos, descia sentido Rodoviária/Lanchonete Tio Patinhas, enquanto o motorista do Astra seguia na direção oposta.

Ao chegar no cruzamento, o condutor do Fiesta não teria obedecido a placa que proíbe acessar a Irmãos Pereira, e ao fazer a manobra, entrou na frente do Astra. O motorista do Astra, de 31 anos, não conseguiu evitar o impacto, que causou o tombamento do Fiesta.

O motorista do Astra estava acompanhado de mais uma pessoa de 30 anos e duas crianças, de 5 e de 10 meses, mas nenhuma delas sofreu ferimentos graves. Já o motorista do Fiesta estava acompanhado de uma pessoa de 40 anos. Teste do bafômetro indicou que ele havia bebido antes de dirigir. A Polícia Militar, que esteve no local, deu voz de prisão ao motorista e o encaminhou para a delegacia.

Quando o Siate chegou todos já haviam saído dos carros e algumas das vítimas, com dores pelo corpo foram encaminhadas ao hospital Pronto Socorro.