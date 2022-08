Inclusão no mercado de trabalho é tema de encontro

A APAE de Campo Mourão, em parceria com a administração municipal e Agência do Trabalhador promoveu nesta terça-feira (23), o 1º Encontro de Sensibilização para o Emprego Apoiado. O intuito do workshop foi discutir a ampliação do processo de inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho.

O evento faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2022, que veio com o tema “superar barreiras para garantir inclusão”. A programação teve início dia 21 e vai até o dia 28 de agosto. Representantes de 19 empresas de Campo Mourão, além de instituições e órgãos de controle municipal e estadual participaram do encontro.

A organizadora do evento, a psicóloga Carla Oselame, ressalta que a APAE tem, em sua história, uma luta no processo de inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Para ela, o evento foi essencial para sensibilizar a comunidade empresarial a ampliar esta demanda.

No Brasil, quase 24% da população (45 milhões de brasileiros) possuem algum tipo de deficiência e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), menos de 1% estão no mercado de trabalho.