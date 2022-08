Colisão entre moto e bicicleta deixa dois feridos

Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou as duas pessoas envolvidas com ferimentos. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 23, na avenida Armelindo Trombini, esquina com a rua Miguel Giane, no conjunto Albuquerque.

Segundo as informações colhidas no local, trafegava pela rua Miguel Geane e não parou no cruzamento. A motocicleta conduzida por um homem que ainda não teve a idade divulgada seguia pela avenida e não conseguiu evitar o impacto.

Na queda, os dois sofreram ferimentos e foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, que os encaminharam ao hospital.