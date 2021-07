Retorno das aulas de forma híbrida dentro das expectativas

Foram retomadas nesta segunda-feira (26), após o período de férias nomes de julho, as aulas na rede municipal de Educação. No ensino fundamental (1º ao 5º ano) assim como a Educação Especial e Ejai o retorno foi de forma híbrida, com as turmas divididas entre aulas presenciais e remotas. Já a educação infantil continuará apenas com ensino remoto.

A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, explica que no sistema híbrido enquanto um grupo recebe o conteúdo de forma presencial nas salas de aula, o outro terá os conteúdos gravados disponibilizados no portal Atla Ensino. “A cada semana os grupos são trocados”, esclarece.

Segundo a secretária, o retorno ficou dentro das expectativas. “Foi tudo previamente organizado, conversado com os pais e está funcionando conforme o esperado, inclusive o transporte e alimentação escolar”, afirmou a secretária. Ela e o prefeito Tauillo Tezelli estiveram na Escola Eroni Maciel Ribas, no Conjunto Cohapar, acompanhando as aulas presenciais.

“Todos os funcionários da Educação já foram imunizados pelo menos com a primeira dose da vacina e por isso retomamos as aulas dentro dos protocolos recomendados e com menos alunos nas salas de aula. O município tem que fazer sua parte e esse é o passo certo, na hora certa, de forma organizada e segura até que tenhamos condições de voltar de forma definitiva”, sintetizou o prefeito.