Incêndio a residência é controlado por moradores 

Uma casa de madeira pegou fogo na manhã desta segunda-feira, na rua 1 da Vila Guarujá., mas o morador, com ajuda de vizinhos, conseguiu controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O incêndio teve início por volta das 10h45, e teria começado em um quarto. As chamas rapidamente se espalharam por um colchão, causando estragos ainda em um berço e guarda-roupas.

O morador acionou o Corpo de Bombeiros e utilizou uma mangueira para controlar as chamas até a chegada da equipe. Vizinhos também auxiliaram e quando o caminhão dos bombeiros chegou, o fogo estava controlado. A equipe fez apenas o rescaldo. Na residência moram algumas crianças, mas ninguém ficou ferido.