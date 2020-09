Motociclista sofre acidente na área central 

Um motociclista de 34 anos, sofreu ferimentos em mais um acidente na área central de Campo Mourão. Ele fazia entrega para um restaurante, quando o motorista de um Fiat Strada acabou invadindo a preferencial e batendo em sua moto.

O acidente ocorreu por volta das 10h40, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Guarapuava. Segundo as informações, o motociclista trafegava pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro, quando o motorista do automóvel invadiu a preferencial.

Com o impacto, a vítima, que conduzia uma moto Honda Fan 125cc sofreu ferimentos, mas aparentemente sem gravidade. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.