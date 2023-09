Inaugurado primeiro quiosque em novo padrão no centro de C. Mourão

Já ficou pronto o primeiro quiosque reformado e adequado ao novo padrão definido pelo município de Campo Mourão em conjunto com os empreendedores. A reinauguração foi realizada nesta terça-feira (5), no calçadão em frente a Praça São José, com a presença de autoridades e lideranças.

A empreendedora Marcia de Cássia Nascimento investiu R$ 145 mil na revitalização do espaço, onde vai funcionar uma cafeteria e creperia. O investimento total dos empreendedores nos oito quiosques licitados é de quase R$ 1 milhão, sem dinheiro público. O valor varia de R$ 15 mil a R$ 302,5 mil conforme o tamanho e finalidade do quiosque.

A concessão de uso é por 10 anos e a revitalização do espaço é por conta de cada empreendedor. “Era necessário regularizar a situação desses espaços públicos para garantir mais segurança jurídica aos empreendedores. E com esse modelo de regularização é possível a reforma e modernização sem nenhuma despesa por parte do município”, observa o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Inaugurados há mais de 30 anos, os quiosques atendem a comunidade por meio de empreendedores que ofertam produtos e serviços. Porém, a maioria estava em péssimo estado de conservação e não atendia, inclusive, a legislação sanitária. A regularização também permitiu que novos empreendedores usufruam dos espaços, bem como maior concorrência e novas oportunidades de negócios.