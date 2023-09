Vendaval destelhou escola e derrubou postes em Engenheiro Beltrão

O vendaval que atingiu Campo Mourão e região na tarde dessa segunda-feira, 4, causou sérios danos principalmente na rede elétrica na área rural, em Engenheiro Beltrão. A chuva que chegou acompanhada de forte ventania causou estragos principalmente no distrito de Sertãzinho, onde a Escola Municipal Sebastião Viana Pereira acabou tendo algumas telhas arrancadas.

O susto foi grande, pois havia crianças em horário de aula, porém, ninguém ficou ferido. Ainda na área rural, às margens da rodovia PR-317, próximo ao mesmo distrito, vários postes entortaram ou caíram com a força do vento. Houve queda de energia na cidade por quase uma hora.

O prefeito Júnior Garbim mobilizou a equipe da Secretaria Municipal de Obras para que iniciasse os reparos no telhado da escola, assim que o vendaval cessou. As telhas que se quebraram já foram substituídas.

No inicio do mês de agosto, outra tempestade semelhante derrubou a estrutura do antigo posto Hércules, próximo ao trevo de acesso à cidade, destelhou algumas casas e derrubou árvores pelas ruas da cidade.

Com informações: Jornal Enfoque Regional