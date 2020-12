Inaugurado novo espaço para atendimento de empreendedores

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico inaugurou nesta quinta-feira (17), o IDEA5 (coworking), um espaço compartilhado de trabalho para desenvolvimento de projetos que envolvam inovação. “O local, que irá atender a região de Campo Mourão, é destinado a apoiar as startups e projetos de base tecnológica que possam se transformar em negócios escaláveis”, explica o diretor geral Eduardo Akira Azuma.

O IDEA5 foi fundado em parceria que envolve o município de Campo Mourão, Sicoob, Sebrae, UTFPR e Fundação Educere. “É uma das únicas Casas do Empreendedor do país que possui um ambiente como esse”, reforça Azuma. São 12 posições no coworking, uma sala de reuniões e duas baias para startups em estágio mais avançado de desenvolvimento.

“Não basta ter a ideia, tem que realizar. E assim concretizamos o IDEA5, que é mais uma ferramenta de apoio aos empreendedores e seus projetos de inovação na Casa do Empreendedor, um ambiente considerado modelo”, completa. A inauguração foi prestigiada pelo prefeito Tauillo Tezelli e secretários municipais.