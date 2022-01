Inaugurado espaço de passagem para comunidade indígena em C. Mourão

A falta de um local adequado para comunidades indígenas que se instalam provisoriamente em Campo Mourão sempre foi um problema que o município vinha trabalhando para encontrar uma solução. Na semana passada, foi inaugurado oficialmente um local que recebeu adequações e um termo de uso foi assinado entre o município e representantes da Comunidade Indígena do Ivaí da etnia Kaingang, pertencentes ao município de Manoel Ribas.

O município cedeu o terreno onde fica a antiga casa da banda, às margens da Perimetral Tancredo Neves. “É um espaço de acomodação temporária, conforme ficou estabelecido no termo de uso. Foram erguidos os muros, colocados dois fogões a lenha, reformados banheiros e ali eles podem tanto colocar barracas para manter a questão cultural como usar o espaço coberto”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan de Moraes.

Pelo termo, cabe ao município fornecer a estrutura, água e luz e disponibilizar coletores de lixo. Aos indígenas que se instalarem cabe manter o local organizado, o grupo não pode ultrapassar o número de 25 pessoas e o tempo de permanência de no máximo 30 dias. “A Assistência Social continuará acompanhando essas famílias. Sempre que chegar um grupo as técnicas do CRAS irão fazer um cadastro social”, acrescenta a secretária.

Ela reforça que o espaço provisório era uma cobrança também do Ministério Público Federal ao município. “Resolvemos essa questão do local com estrutura digna na questão humanitária para que não instalem suas barracas em qualquer lugar. Porém, a população precisa entender que não se pode impedir que eles transitem pela cidade vendendo seus artesanatos. Vamos montar um plano de atendimento envolvendo outras políticas para atender as necessidades desta população”, esclarece a secretária.

Além da secretária, a entrega oficial do local teve a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do cacique Domingos Zacarias, do reitor do campus da Unespar, João Marcos Avelar, representantes dos conselhos estadual e municipal de Promoção e Igualdade Racial e servidores do município. Após o evento o grupo foi convidado para visitar o gabinete do prefeito.